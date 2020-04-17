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Güncel

MSB'den flaş açıklama! F-16'lar Akdeniz semalarında

Milli Savunma Bakanlığı, 'Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimizle Akdeniz'de eğitim faaliyetleri icra etmektedir.' dedi..

17 Nisan 2020 Cuma 13:27 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 14:35
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'nin Akdeniz'deki askeri faaliyetleri hakkında yeni bir bilgi paylaştı.

"HAVA KUVVETLERİNE AİT UÇAKLARIMIZ..."

MSB'nin Twitter adresinden yapılan önemli açıklamada "Hava Kuvvetlerine ait uçaklarımız, Deniz Kuvvetlerine ait gemilerimizle Akdeniz'de eğitim faaliyetleri icra etmektedir." ifadeleri yer aldı.

BAKANLIKTAN "BARBAROS" MESAJI

Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateyni, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile takip ediliyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, iki gün önce yaptığı açıklamada Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsünü paylaşmıştı.

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