MSB'den yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, 12 Mart tarihinden bu yana PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 2'si gri listede olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda bilgi veren Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Şebnem Aktop, 12 Mart tarihinden bu yana PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içinde ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla yürütülen operasyonlarda 2'si gri listede olmak üzere toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 36 adet EYP'nin de imha edildiğini belirtti. Binbaşı Aktop, teröristler tarafından kullanılan 103 adet silah mevzii, sığınak, barınak, mağara ve deponun da bulunarak kullanılamaz hale getirildiğini ifade etti. Teröristlerin özellikle Irak kuzeyine icra edilen hava harekatları ve yurt içinde sürdürülen operasyonlar sonucunda ağır kayıplar verdiklerini belirten Binbaşı Aktop, "Örgüte katılım oranının oldukça azaldığı, kaçışların ve teslimlerin önemli ölçüde arttığı, lojistik destek yönünden büyük ölçüde zorlandıkları, örgüt tabanında ciddi huzursuzlukların baş gösterdiği ve elebaşlarının buna engel olma kapasitesini yitirdiği tespit edilmektedir. Bu operasyonlar, PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde örgütün hareket ve eylem kabiliyeti önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Ayrıca bölge halkı da bu mücadelemize önemli ölçüde destek vermektedir" diye konuştu.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Yeni askerlik sistemi ile ilgili diğer bakanlıklarla koordineli olarak ilgili hukuki mevzuatta düzenleme ve değişiklik çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Binbaşı Aktop, çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğar'a arz edileceğini söyledi.