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MSB'den ''helikopter düştüğü'' iddiasına yalanlama: O bölgede uçuş bulunmuyor

Milli Savunma Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında ortaya atılan 'Irak'ın kuzeyinde helikopter düştüğü' iddiasını yalanladı.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 22:39 - Güncelleme:
MSB'den ''helikopter düştüğü'' iddiasına yalanlama: O bölgede uçuş bulunmuyor
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Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.

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