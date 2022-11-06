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MSB'den ''Her Dağın Zirvesi Mehmetçik'' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin operasyona gidiş görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.

AA6 Kasım 2022 Pazar 11:52 - Güncelleme:
MSB'den ''Her Dağın Zirvesi Mehmetçik'' paylaşımı
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MSB'nin Twitter hesabından "Ben Türk askeriyim, her zaman her yerdeyim" notu ve "Her Dağın Zirvesi Mehmetçik" etiketiyle paylaşılan görüntülerde, bir asker, silah arkadaşlarına, "Kahraman komandolar, kahraman silah arkadaşlarım; bugün oldukça önemli bir operasyona katılacağız. Operasyon bölgesinde silah arkadaşlarımız bizleri beklemekte. Analarımızın ve Türk milletinin dualarıyla son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Komandolar, başarılar." diye sesleniyor.

Ardından görüntülerde, Mehmetçiğin helikopterle operasyon bölgelerine intikali ve operasyon sahasındaki faaliyetleri şarkıcı Kayahan'ın "Bir aşk hikayesi" şarkısı eşliğinde yer alıyor.

  • Mehmetçik
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