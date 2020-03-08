İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    326.922
  • BIST100
    109601
Güncel

MSB'den kadınlar günününe özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hazırladıkları videoyla kutladı.

AA08 Mart 2020 Pazar 10:09 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 10:09

MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yapan kadınların operasyon sırasında ve yurt dışı görevlerinde çekilen fotoğraf ve videolarına yer verildi.

Sosyal hayatın her alanında yer alan kadınların siyah-beyaz arşiv görüntülerine de bulunduğu videoda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bir kelimeden çok daha fazlasıdır kadın. Bu toprakların güneşi, yağmuru, bereketi, aydınlık yarınların habercisiyim. Düşmana aman vermeyen Nene Hatun, Kara Fatma, Halime Çavuş benim. Türk milletine Atatürk'ü armağan eden Zübeyde Ana'yım. Uygarlık savaşında, yaşamın merkezinde bir Cumhuriyet kadınıyım. Evlatlarına kına yakıp uğurlayan umudun ve zaferin müjdecisiyim. Mavi vatanın korkusuz savunucusu bahriyeli benim. Göklerde de ben varım çünkü ben dünyanın ilk kadın savaş pilotuyum. Barışın elçisi olarak Bosna'da, Kosova'da Afganistan'dayım. Ben, gücünüze güç katmak için vatan toprağındayım. Ben, Anadolu'yum, ana vatanım. Dün, bugün ve daima milletimizle birlikte, milletimiz için varım."


Haluk Levent Suriye'li çocuklara nedeniyle gelen tepkilere cevap verdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan karıştı! Bin Selman'dan 'darbe' baskını
Suudi Arabistan karıştı! Bin Selman'dan 'darbe' baskını

Suudi Arabistan karıştı! Bin Selman'dan 'darbe' baskını

Milletvekilin abisi, husumetli aileleri barıştırmak isterken canından oldu
Milletvekilin abisi, husumetli aileleri barıştırmak isterken canından oldu

Milletvekilin abisi, husumetli aileleri barıştırmak isterken canından oldu

14 kent karantinaya alındı
14 kent karantinaya alındı

14 kent karantinaya alındı

Türkiye de katılıyor
Türkiye de katılıyor

Türkiye de katılıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.