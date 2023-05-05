İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2023 Cumartesi / 16 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

MSB'den KKTC'ye helikopter desteği

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'deki yangına helikopter ile destek verdi.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 23:21 - Güncelleme:
MSB'den KKTC'ye helikopter desteği
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güzelyurt'un Yeşilırmak bölgesinde çıkan yangına 2 helikopter, 50'ye yakın yangın söndürme aracı ve iş makinesiyle yangın söndürme desteği sağlandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Güzelyurt'un Yeşilırmak bölgesinde meydana gelen yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 adet AS-532 tipi helikopter ve Kara Havacılık Komutanlığına ait 1 adet S-70 helikopterin yanı sıra 50'ye yakın yangın söndürme aracı ve iş makinesi ile yangın söndürme desteği sağlandı." ifadeleri yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.