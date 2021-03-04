MSB'den Mavi Vatan Tatbikatı paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlayan "Mavi Vatan 2021 Tatbikatı" görsellerini paylaştı.
Görseller, Bakanlığın Twitter hesabından, "Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere." ifadeleriyle paylaşıldı.
Çelikten kaledir donanmamız— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2021
Şimşek çaktırır denizlerde
Karadeniz, Akdeniz, Ege
Mavi Vatandır bizlere...����
Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/2T4oHNEYEL