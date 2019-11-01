Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son gelişmelere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Albay Olcay Denizer, harekatın, TSK'nin hassasiyetleri, milli ve manevi değerler çerçevesinde, sadece hudutların ve milletin değil, aynı zamanda bölgede yaşayan bütün dini ve etnik grupların refahı ve huzuru dikkate alınarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bu kapsamda, kontrolü sağlanan mahallerde sağlık hizmeti verilmesi, yiyecek, içecek ve su temini ile jeneratörlerle elektrik sağlanması gibi hayatın normale döndürülmesine yönelik çalışmalara devam edildiğini belirten Denizer, "Faaliyetlerimiz büyük bir hassasiyetle devam ederken, başta terör örgütü olmak üzere, belli kaynaklarca yapılan dezenformasyon girişimleri, itham ve iftiralar gerçeği yansıtmamaktadır. Nitekim yerlerinden edilen Suriyeli kardeşlerimiz, harekat alanı bölgesinde sağlanan huzur ve güvenlik ortamıyla birlikte Rasulayn ve Tel Abyad'a geri dönmüştür." dedi.

"RASULAYN VE TEL ABYAD'A DÖNÜŞLER BAŞLADI" Askeri kaynaklar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, Resulayn ve Telabyad'a hayatın normale dönmesi için faaliyetlerin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Resulayn ve Telabyad'a dönüşler başladı. TSK tarafından her türlü tedbirin alındığını gören vatandaşlar süratle o bölgelere dönmeye başladılar." dedi. Silah, mayın ve EYP aramalarının yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan askeri kaynaklar, hayatın normale dönebilmesi ve sivillerin zarar görmemesi için EYP temizliğinin önemine işaret etti.

Harekat bölgesinde, emniyet ve güvenliğin tesis edilmesi, bölge halkının topraklarına geri dönebilmeleri için uygun koşulların oluşturulması amacıyla, mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini aktaran Denizer, şunları kaydetti:

"Arama faaliyetlerinde özel eğitimli köpeklerden de faydalanılmaktadır. Bu kapsamda, Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlere ait el yapımı patlayıcı madde imalathanesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Ayrıca, patlayıcı madde yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir. PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan patlayıcıları arama ve imha çalışmaları kapsamında, şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir. Harekat alanında icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında çok sayıda hafif silah ve mühimmatı, el bombası, havan mühimmatı, güdümlü tanksavar ile bir adet zırhlı araç ele geçirilmiştir. Ayrıca, Türkiye'ye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış vaziyette 75 roket tespit edilmiştir."

"Sadece teröristler hedef alınarak karşılık verilmiştir"

Özellikle meskun mahallerde inşa edilmiş, şehri ağ gibi saran kilometrelerce uzunluktaki tünellerin birer birer tespit edildiğini ifade eden Denizer, "Tüneller, betonla doldurulmak suretiyle kullanılamaz hale getirilmektedir. Harekat alanı bölgesinde, keşif-gözetleme, mayın-EYP temizliği yapan unsurlarımıza yönelik taciz ve saldırılarda bulunulmuş, meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir." şeklinde konuştu.