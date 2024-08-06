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MSB'den Pençe bölgesine ilişkin paylaşım: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden fotoğraflar paylaşarak, 'Ulaşılamaz denen her yerde biz varız' açıklamasında bulundu.

AA6 Ağustos 2024 Salı 15:28 - Güncelleme:
MSB'den Pençe bölgesine ilişkin paylaşım: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız
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MSB, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden fotoğraflar paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız diyen komandolarımız, arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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