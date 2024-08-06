MSB'den Pençe bölgesine ilişkin paylaşım: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız

MSB, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği Pençe bölgesinden fotoğraflar paylaştı.

�� Pençe bölgesi / Irak'ın kuzeyi



"Ulaşılamaz denen her yerde biz varız." diyen Komandolarımız, arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor! ����#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/1DvW0hUmGe — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2024

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız diyen komandolarımız, arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.