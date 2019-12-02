MSB'den rejimin İdlib'e saldırılarına ilişkin sert açıklama: İnsanlık dışı saldırılarına devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı Suriye rejiminin İdlib'deki hava saldırılarında, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişi yaralandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama,"Rejimin İdlip’te masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam ediyor. Bugün iki pazar yeri ve sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yapılan saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı." denildi.
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