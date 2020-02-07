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  • Son dakika... MSB'den Şam rejimine sert uyarı: Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek
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Son dakika... MSB'den Şam rejimine sert uyarı: Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir.' denildi.

07.02.2020  13:01 - Güncelleme: 07.02.2020  13:31

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar şu şekilde:

(İdlib) Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir.

(Serakib'in rejim tarafından çevrelenmesi iddiası) Birliklerimiz, bölgede çatışmaların durdurulması ve ateşkesin sağlanması için gerekli tedbirleri alıyor, almaya devam edecek

Yapılan takviyelerle de her bir gözlem noktası kendini koruyacak ve gerekli karşılığı verecek yetenek ile harp silah araç ve gerecine sahiptir.

Pençe operasyonlarında 174 terörist etkisiz hale getirildi, 83 binden fazla mühimmat ile 403 sığınak imha edildi. Pençe bölgelerinde kış süresince alan hakimiyetine devam edilmesi için geçen sene açılan üs bölgeleri kalıcı olarak tutulacak.

Güvenlik kaynakları, TSK'nın İdlib'de verilecek her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu, emir verilmesi durumunda gereğinin yapılacağını bildirdi.

Çalınan aracının peşine düşen iş adamının 2 şüpheliden birini öldürdüğü iddiası

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