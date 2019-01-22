MSB’den “Sıfır Atık Projesi” filmi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), atık yönetim sistemine entegre edilen “Sıfır Atık Projesi” tanıtım filmini yayımladı.

Bakanlığın resmî Twitter hesabı üzerinden paylaşılan film, “Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bekası ve halkımızın güvenliği için sarsılmaz bir azim ve inançla görevini yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri, daha güçlü bir Türkiye ve daha güçlü bir ordu olma yolunda kararlılık ve fedakarlıkla etkin, caydırıcı, saygın bir güç olarak varlığını devam ettiriyor.” ifadeleri ile başladı.

Türkiye ekonomisine katkı

Sıfır Atık Projesi ile israfın önlendiği, atık miktarının azaltıldığı ve Türkiye ekonomisine katkı sağlandığı belirtilen tanıtım filminde, “Savunma faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin farkındalığıyla limanlarımızı donattığımız modern sistem ve ekipmanla tespit edilen kirliliğe anında müdahale ediyoruz. Bunun yanında yüzer kıyı ve birliklerimizde oluşan her türlü atığı kaynağında ayrıştırarak atık depolama alanlarında depoluyor ve lisanslı firmalara teslim ediyoruz. Sağlık hizmetleri sonucu oluşan tıbbi atıklarımızı, belediyelerin sistemine teslim ediyoruz.” denildi.

Göklerdeki istikbalin teminatı olan Hava Kuvvetlerimizin de uçak yıkama faaliyeti sonucunda oluşan atık suları, atık su arıtma tesislerinde arıttıktan sonra kanalizasyon veya alıcı ortama deşarj edildiği anlatılan filmde, “Uçaklarda meydana gelen olası hasarları tespit etmek amacıyla röntgen çekim işlemi gerçekleştiriliyor. Bu işlem sonucunda oluşan atıkları, ilgili çevre mevzuatı kapsamında lisanslı firmalara teslim ediyoruz.” sözlerine yer verildi.

Geri dönüşümle tank namlusu, silah ve mühimmat üretimi

MSB’nin her türlü tatbikat ve operasyonda çevreye karşı duyarlı davranıldığının vurgulandığı filmde, atışlı tatbikatlar sonucunda oluşan mühimmat atıklarının, ekonomiye geri kazandırılması amacıyla Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) kurumuna teslim edildiği belirtildi.

Araç bakım esnasında oluşan atık motor yağlarının ilgili çevre mevzuatı kapsamında lisanslı firmalara teslim edildiğinin belirtildiği tanıtım filminde, “Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda askeri fabrikalarımızda yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan hurda malzemelerle, milli gemi ve milli denizaltı ürettiğimiz tersanelerimizde bakım, onarım ve üretim faaliyetleri esnasında oluşan her türlü hurda malzemeyi MKE’ye teslim ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

MKE’ye teslim edilen tüm hurda metallerin geri kazanım tesislerinde işlenerek ağır silah ve çelik fabrikasında ham madde olarak kullanıldığı söylenen filmde, bu vesileyle tank namlu sistemleri, silah sistemleri ve silah mühimmatları üretilmekte olduğu anlatıldı.

Ekipmanlar dört bir yana yerleştirildi

Atık yönetim sistemine entegre edilen Sıfır Atık Projesi kapsamında MSB karargâhı ve diğer askerî birliklere sıfır atık ekipmanı yerleştirildiği belirtilirken, karargâha ve birçok birliğe kurulan kompost cihazıyla ise organik atıklardan üretilen kompostun seralarda toprak iyileştirici olarak kullanıldığı ifade edildi.

Yaşam kültürüne dönüşecek

Sıfır Atık prensibini bir yaşam kültürüne dönüştürmek için MSB personeline, Milli Savunma Üniversitesi öğrencilerine, er ve erbaşlara eğitimler verildiği belirtilen tanıtım filminde, atık yönetimi bilincinin küçük yaşta çocuklara da aşılandığına ilişkin görüntülere yer verildi.

MSB’nin tanıtım filmi, “Çevre konusundaki hassasiyetimizle, sonraki nesillere daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın bilinciyle, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yüce Türk milletinin güven ve gurur kaynağı olmaya devam edeceğiz.” sözleriyle sona erdi.