MSB Şırnak'taki askeri üsse saldırı olduğu haberlerini yalanladı

MSB, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla sosyal medyada yer alan, Şırnak'taki bir askeri üsse saldırı olduğu yönünde yapılan haberleri yalanladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak’ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.