MSB Şırnak'taki askeri üsse saldırı olduğu haberlerini yalanladı
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada yer alan, Şırnak'taki bir askeri üsse saldırı olduğu yönünde yapılan haberleri yalanladı.
- star.com.tr
MSB, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla sosyal medyada yer alan, Şırnak'taki bir askeri üsse saldırı olduğu yönünde yapılan haberleri yalanladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarından Şırnak’ta bir üs bölgemize saldırı olduğuna dair yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.
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