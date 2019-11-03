MSB'den 'sivil unsurlara ateş açıldı' iddialarına net yalanlama Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında keşif-gözetleme, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizlik faaliyetlerine devam edildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama, 'Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.' ifadelerini kullandı