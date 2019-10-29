MSB'den Soçi mutabakatı açıklaması: Rus heyet ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı.' denildi.