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TSK terör örgütü PKK'nın inlerini dağıttı! Sözde 'doğu karargahı' artık yok

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 12 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 15:58 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 16:25
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi."

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