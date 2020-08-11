İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2020 Salı / 21 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3062
  • EURO
    8,5893
  • ALTIN
    467.36
  • BIST100
    1095.31
Güncel

MSB'den 'TurAz Kartalı Tatbikatı' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden 'TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Paylaşımda askerlerin, tatbikattaki askeri uçak ile helikopterden indiği anlar yer aldı.

DHA11 Ağustos 2020 Salı 11:20 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 11:20
ABONE OL

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan'da başarıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı, yakın hava desteği ve hava hücum harekâtı eğitimleriyle sürüyor" denildi. Paylaşılan görüntüde ise askerlerin, tatbikattaki askeri uçak ile helikopterden indiği anlar yer aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.