İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • MSB'den Yunanistan'a 'göçmen' tepkisi: İnsanlık dışı muameleye derhal son verin
Güncel

MSB'den Yunanistan'a 'göçmen' tepkisi: İnsanlık dışı muameleye derhal son verin

Milli Savunma Bakanlığı'nca Yunanistan sınır birlikleri tarafından geri itilip donarak hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin, 'Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir' açıklaması yapıldı.

AA4 Şubat 2022 Cuma 16:30 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 17:18
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hayata tutunmak için çıktıkları yolculukta Yunan hudut görevlileri tarafından elbiseleri, ayakkabıları, her şeyleri alınan ve bu insanlık dışı muamele neticesinde soğuk havada donarak hayatlarını kaybeden göçmenlerin görüntülerinin 7'den 70'e herkesi derinden üzdüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir. İnanıyoruz ki Yunan halkı da bu görüntüleri utançla, yüreği sızlayarak izlemiş ve göçmenlere yapılan muameleyi nefretle karşılamıştır. Bu eylemler artık AB'nin de dikkatini çekmelidir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.