MSB'nin Kahramanmaraş'taki seyyar sahra hastanesi 788 kişiye hizmet verdi

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bakanlık tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan seyyar sahra hastanesinde depremden etkilenen vatandaşların tedavisi aralıksız sürüyor.

Depremin ardından 788 kişiye hizmet veren hastanede 12 vatandaş ameliyat edildi.

Kahramanmaraş'ta kurulan seyyar sahra hastanesinde depremden etkilenen vatandaşlarımızın tedavisi aralıksız sürüyor. Şimdiye kadar 788 hastaya hizmet veren hastanede 12 vatandaşımız için ameliyat da gerçekleştirildi.

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