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MSB'nin Kahramanmaraş'taki seyyar sahra hastanesi 788 kişiye hizmet verdi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Kahramanmaraş'taki seyyar sahra hastanesi 788 kişiye hizmet verdi.

AA15 Şubat 2023 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
MSB'nin Kahramanmaraş'taki seyyar sahra hastanesi 788 kişiye hizmet verdi
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Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, bakanlık tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan seyyar sahra hastanesinde depremden etkilenen vatandaşların tedavisi aralıksız sürüyor.

Depremin ardından 788 kişiye hizmet veren hastanede 12 vatandaş ameliyat edildi.

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