MSÜ 2019 sonuçları ÖSYM tarih verdi mi? MSÜ sonuçları ne zaman ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan MSÜ ikinci seçim aşamalarına çağrılacak öğrenci adaylarının katıldığı sınav sonuçlarıyla ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. ÖSYM tarafından 7 Nisan'da yapılan 2019-MSÜ sınavına ilişkin sonuç açıklama tarihi binlerce aday tarafından merek ediliyor. Subay ve astsubay adayları gelişmeleri anbean takip ediyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) geçtiğimiz günlerde yapıldı. Gözler şimdi, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte... Peki, 2019 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin duyurduğu sonuç açıklama tarihi...

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2019 MSÜ sınav sonuçları 26 Nisan 2019 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

MSÜ SINAVINDA KAÇ SORU SORULDU?

Sınavda adaylara 120 soru sorulacak. İkinci aşama sınav sistemine çağrılacakları belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart'ta yapılacak sınavın, temel yeterlilik testi ağırlığında olacağını, Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında toplam 120 çoktan seçmeli soru sorulacağını belirten Canikli, eğitim ve öğretime süresinde başlayabilmek için böyle bir düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Adaylar için, Türkçe'den 40, Sosyal Bilimler (Tarihten 5 soru, Coğrafyadan 5 soru, Felsefeden 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe Sorularından 5 soru) olmak üzere 20 soru, Temel Matematik'ten 40 soru, Fen Bilimleri (Fizikten 7, Kimyadan 7 ve Biyolojiden 6 soru) olmak üzere toplam 20 soru sorulacağı açıklanmıştır.

ASKERİ OKUL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Askeri okul tercihlerini 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında erişime açacak olan Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı.

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak, 31 Temmuz 2016'da kurulan askeri yükseköğretim kurumu MSÜ, gençleri vatan savunmasında hizmet için ve prestijli bir gelecek için yetiştirmeyi hedefliyor. MSÜ, harp okulları, meslek yüksekokulları ve enstitülerden oluşuyor.

Üniversite bünyesinde Ankara'da Kara Harp Okulu, Tuzla'da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu, Balıkesir'de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova'da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir'de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara'da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.