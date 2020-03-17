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Mübariz Mansimov kimdir? Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı mı?

Mübariz Mansimov kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve iş yöneticisi Nuray Nurcihan Perker dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanırken Perker 'adli kontrol' kararıyla serbest bırakıldı. Mübariz Mansimov Gurbanoğlu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

17 Mart 2020 Salı  09:23 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 09:23
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Mübariz Mansimov kimdir? Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve iş yöneticisi Nuray Nurcihan Perker dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanırken Perker "adli kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

MÜBARİZ MANSİMOV GURBANOĞLU TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve iş yöneticisi Nuray Nurcihan Perker dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Gurbanoğlu ve Perker, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanırken Perker "adli kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

MÜBARİZ MANSİMOV KİMDİR?

Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 22 Mart 1968 tarihinde Azerbaycan’nın başşehri Bakü’de Masallı köyünde doğmuştur. 6 kız ve 2 erkek kardeşi vardır. Türkiye'de yaşayan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 2007 yılında Türk vatandaşı olmuştur. Türkiye vatandaşı olduktan sonra Gurbanoğlu soyadını aldı. Azerbaycan’da Rusya döneminde Kızıl Ordu’da yüzbaşı olarak görev yaptı. Daha sonra ordudan 3 arkadaşı ile ayrılıp bu arkadaşları ile beraber bir şirket kurmuştur. Ama şirketin tek sahibi kendisidir. 

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