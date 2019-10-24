Mucize Doktor'un yeni bölümü bu akşam tüm dizi takipçileri ile buluşacak. İzleyenlerine keyifli dakikalar yaşatan Mucize Doktor dizisi büyük ilgi görüyor. Mucize Doktor tekrar bölümleri hangi gün? Mucize Doktor tekrar bölümü saat kaçta? gibi soruların yanıtları Mucize Doktor severler tarafından merak ediliyor. Mucize Doktor takipçileri yeni bölümler olduğu kadar tekrar bölümlerinin hangi günler yayınlandığını öğrenmek istiyorlar. Yeni bölümü kaçıran izleyiciler tekrar bölümlerine de ilgi gösteriyorlar. Mucize Doktor tekrar bölüm tarihine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

MUCİZE DOKTOR TEKRAR BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Mucize Doktor tekrar bölümleri haftasonları yayınlanıyor. Mucize Doktor tekrar bölümü 27 Ekim Pazar günü saat 11:15'te ekranlara gelecek.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?

Ali, taşra bir şehirde büyümüş yoksul bir ailenin oğludur. Sahip olduğu otizm ve savant sendromundan dolayı çevresi tarafından sürekli dışlanmış, ötekileştirilmiştir. İletişim kurmakta zorluk çeken Ali’nin hayatında iki dostu vardır. Biri abisi, ikincisi de tavşanı. İkisini de sırayla kaybeden Ali, tek bir temennide bulunur: İnsanlar ölmesin. Abisinin ölümünden sonra babası tarafından evlatlıktan reddedilen Ali, yetimhanede büyür. Savant sendromu nedeniyle tıp konusundaki yetenekleri muazzam olan Ali’yi keşfeden Doktor Adil, Ali’ye göz kulak olur. Tıp fakültesini kazanan ve birincilikle bitiren Ali, Doktor Adil’in başhekim olduğu İstanbul Özel Anka Hastanesi’nde asistan cerrah olarak işe başlar. Hastane yönetimindeki birkaç kişi Ali’nin hastalığı nedeniyle bu işe uygun olmadığını söylese de doktor Adil, Ali’nin arkasında durarak onu işe aldırır. Ali, hastanede geçirdiği süre içinde etrafındaki herkesi değiştirecektir.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

Taner Ölmez: Ali

Onur Tuna: Ferman

Sinem Ünsal: Nazlı

Hazal Türesan: Beliz

Özge Özder: Kıvılcım

Murat Aygen: Tanju

Fırat Altunmeşe: Demir

Hayal Köseoğlu: Açelya

Bihter Dinçel: Selvi

Korhan Herduran: Güneş

Reha Özcan: Adil