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Mudanya’da bazı caddelerde otopark yasağı başladı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bazı caddelerde otopark yasağı başladı.

  • İHA
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Halitpaşa Mahallesi M. Kemalpaşa Caddesi'nin parklanmanın trafiği engellediği tespit edildi. Bunun üzerine caddenin tek şeridine araç park etmek yasaklandı. Marketlerin önüne araçların park etmesi yasaklandı. Yolun sonunda cep şeklindeki alandan yararlanan oto sürücüleri burayı otopark olarak kullanmaktaydı. Mudanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesine gelen şikâyetler değerlendirerek, yolun solundaki bu alanda gerçekleşen otopark uygulamasının trafik akışını engelleyerek, cadde boyunca sıkışıklığa sebep olduğu tespit edildi. Yapılan araştırma sonucu UKOME tarafından burada herhangi bir park uygulamasının olmadığı bilgisi verildi.
 
Bu bölgenin cep olarak görülmesinin sebebinin kaldırımdaki uygunsuzluktan kaynaklandığı tespit edildi. Trafik Şubesi tarafından 2 ay önce Büyükşehir Belediyesi’ne verilen dilekçe ile kaldırım düzenlemesi yapılarak bu zaafın ortadan kaldırması istendi. Şu ana kadar belediye tarafından herhangi bir kaldırım çalışmasının yapılmağı öğrenildi. Bu alanın trafik polisleri tarafından sürekli kontrol altında tutulması sürücülerle polisleri karşı karşıya getiriyor.

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