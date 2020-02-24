İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1543
  • EURO
    6,6652
  • ALTIN
    334.048
  • BIST100
    114152
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Müdür, 40 bin lirayı çalıp, hırsızlık ihbarında bulunmuş
Güncel

Müdür, 40 bin lirayı çalıp, hırsızlık ihbarında bulunmuş

DENİZLİ'de, müdürü olduğu marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çaldıktan sonra hırsızlık ihbarında bulunan Osman Gülhan'ın (30) oyununu jandarma bozdu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınan Gülhan, tutuklandı.

DHA24 Şubat 2020 Pazartesi11:25 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:25

Üç gün önce jandarmayı arayan Osman Gülhan, müdürlüğünü yaptığı Pamukkale ilçesindeki bir marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, soruşturma başlattı. JASAT ekibi, yaklaşık 12 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra parayı çalan kişinin ihbarda bulunan müdür Osman Gülhan, olduğunu tespit etti. Gülhan, gözaltına alındı.

Kamera görüntülerinde, Gülhan'ın kasadan aldığı parayı montunun altına saklayıp ihbarda bulunduğu yer aldı. Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden Gülhan'ın göstermesi üzerine para, evinin yanındaki odunlukta bulundu. Para, market yetkililerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen Gülhan, tutuklandı.

Ali Koç taraftarların arasına daldı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu
HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?
17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?

Avrupa'yı sarsan karar: Belirsiz bir süreye kadar durduruldu
Avrupa'yı sarsan karar: Belirsiz bir süreye kadar durduruldu

Avrupa'yı sarsan karar: Belirsiz bir süreye kadar durduruldu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem
Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.