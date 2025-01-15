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Müdür yardımcısını bıçakla yaralayan öğrenci gözaltına alındı

Büyükçekmece'de öğrenim gördüğü lisenin müdür yardımcısını bıçakla boğazından yaralayan 16 yaşındaki zanlı yakalandı.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 18:44 - Güncelleme:
Müdür yardımcısını bıçakla yaralayan öğrenci gözaltına alındı
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Kumburgaz Mahallesi'ndeki bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan S.Ç. (44) isimli kadın öğretmen, okulun öğrencilerinden B.Y.E'nin (16) bıçaklı saldırısına uğradı.

B.Y.E'nin, devamsızlıklarının silinmesi talebiyle müdür yardımcısının odasına gittiği, olumsuz yanıt alınca da bıçakla kadın öğretmene saldırdığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Boğazından yaralanan S.Ç. hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Yaralı öğretmenin boğazına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şüpheli B.Y.E, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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