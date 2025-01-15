Müdür yardımcısını bıçakla yaralayan öğrenci gözaltına alındı

Kumburgaz Mahallesi'ndeki bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan S.Ç. (44) isimli kadın öğretmen, okulun öğrencilerinden B.Y.E'nin (16) bıçaklı saldırısına uğradı.
B.Y.E'nin, devamsızlıklarının silinmesi talebiyle müdür yardımcısının odasına gittiği, olumsuz yanıt alınca da bıçakla kadın öğretmene saldırdığı öğrenildi.ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Boğazından yaralanan S.Ç. hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Yaralı öğretmenin boğazına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Şüpheli B.Y.E, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.