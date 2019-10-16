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Müge Anlı Gülümser Bulut olayı nedir? Gülümser Bulut'un katili kim?

Müge Anlı canlı yayınında İzmir'de yaşanan tüyler ürperten olayın perde arkası araştırılıyor. Tüm Müge Anlı takipçileri Müge Anlı Gülümser Bulut olayı nedir? Gülümser Bulut'un katili kim? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. Müge Anlı'da araştırılan Gülümser Bulut olayı ekranlara damga vurdu. Bulut, 18 Ağustos 2018 tarihinde İzmir Konak'taki evinde ölü bulunmuştu. Annesi Gülümser Bulut'tan haber alamayan Hatice Ayhan, teyzesiyle birlikte annesinin evine geldi. Hatice Ayhan, Gülümser Bulut'un evindeki çekyatı açtı ve korkunç manzara ile karşılaştı. Müge Anlı Gülümser Bulut cinayeti hakkında merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Müge Anlı Gülümser Bulut olayı nedir? Gülümser Bulut'un katili kim? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı takipçileri tarafından merak ediliyor. Müge Anlı'da kan donduran olayın detayları araştırılıyor. Müge Anlı'da araştırılan Gülümser Bulut olayı ekranlara damga vurdu. Bulut, 18 Ağustos 2018 tarihinde İzmir Konak'taki evinde ölü bulunmuştu. Bulut'un kızı Hatice Ayhan olay sonrasında tutuklanmıştı. Ancak aylar sonra Ayhan, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Müge Anlı Gülümser Bulut olayına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..
 
MÜGE ANLI GÜLÜMSER BULUT OLAYI NEDİR? 
Müge Anlı'da araştırılan Gülümser Bulut olayı izleyicileri şoka uğrattı. Bulut, 18 Ağustos 2018 tarihinde İzmir Konak'taki evinde ölü bulunmuştu. Annesi Gülümser Bulut'tan haber alamayan Hatice Ayhan, teyzesiyle birlikte annesinin evine geldi.
 
 

 
Hatice Ayhan, Gülümser Bulut'un evindeki çekyatı açtı ve korkunç manzara ile karşılaştı. Gülümser Bulut, evindeki çekyatın içerisinde kefenlenmiş bir şekilde ölü bulundu.
 
Hatice Ayhan,olay sonrası balkonuna çıkarak "Annem ölmüş ben 2 gündür üzerinde yatıyormuşum" şeklinde bağırmaya başladı. Bulut'un kızı Hatice Ayhan olay sonrasında tutuklanmıştı. Ancak aylar sonra Ayhan, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
 

 
GÜLÜMSER BULUT'UN KATİLİ KİM? 
Gülümser Bulut'un katili malesef henüz bulunamadı. Gülümser Bulut cinayetinin aydınlanması için ailesi Müge Anlı canlı yayınında. Müge Anlı Gülümser Bulut olayı hakkında gelişmeler geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir. 

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