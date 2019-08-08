Perşembe akşamları izlenme rekorları kıran Müge Anlı ile Güven Bana yarışması izleyicisine keyifli dakikalar yaşatıyor. Tüm televizyon takipçileri Müge Anlı Güven Bana başvuru formu nasıl doldurulur? Müge Anlı ile Güven Bana ne zaman? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Müge Anlı ile Güven Bana'ya katılan 2 yarışmacı 1.000.000 TL'lik ödülü paylaşıyorlar. Ancak bu büyük ödülü sadece bir yarışmacı da alabiliyor. Müge Anlı ile Güven Bana programı hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

MÜGE ANLI İLE GÜVEN BANA NE ZAMAN?

Güven Bana programı Müge Anlı'nın sunumu ile her hafta Perşembe günü saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MÜGE ANLI GÜVEN BANA BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULUR?

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasına internet üzerinden başvurulabiliyor. Başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekiyor. Başvuru formunda sorulan sorular arasında isim, soyisim, cinsiyet, adres, doğum tarihi, doğum yeri, yaşanılan şehir ve memleketin yanı sıra ailenin yaşadığı şehir, en son mezun olunan okul ve bölüm, meslek, medeni durum, çocuk olup olmadığı, anne-baba mesleği, konuşulan yabancı diller, en beğenilen 3 kitap, en beğenilen 3 film, dinlenilen müzik türü, yurtdışında görülen yerler de soruluyor.

Aynı zamanda daha önce hangi televizyon programlarına katılım sağlandığının da formda belirtilmesi gerekiyor. Başvuru formunda insanlara güvenilip güvenilmediği, hayatta alınan en büyük risk de soruluyor. Ayrıca başvuru sahibinin kendini en iyi tanımlayabileceği altı kelimenin de sıralanması isteniyor.

GÜVEN BANA YARIŞMA FORMATI NEDİR?

Yarışmaya katılan 2 yarışmacı 1.000.000 TL'lik ödülü paylaşıyorlar. Ancak bu büyük ödülü sadece bir yarışmacı da alabiliyor. Yarışmada sorular soruluyor. Bu sorular doğru cevaplandırıldıkca ödül giderek artıyor. Yarışmanın bazı anlarında isteyen yarışmacı butona basıp yarışmadan ayrılarak bütün parasını alacak. İşte bu yüzden güven çok önemli. Ancak butona basan kişi ödülü düşük bir şekilde alacak. Bu yüzden de butona basma işi pek cazip gelmiyor. Bundan dolayı gerilim artıyor. Yarışmacılar ya birbirine güvenip karşılıklı para kazanacaklar ya da ikisi de kaybedecek.