Müge Anlı Levent Karaduman son dakika... Levent Karaduman'ın cesedi bulundu!

07 Temmuz 2020 Salı 11:44 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 11:44

Denizli'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Levent Karaduman'ın cesedi, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman S.'nin evinin arkasındaki 9 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. 1 çocuk babası olan Levent Karaduman, 2013 yılında ortadan kaybolmuştu. Müge Anlı'da aranan Levent Karaduman'ın annesi gözyaşları içinde oğlunun bulunmasını istiyordu. Müge Anlı Levent Karaduman'a (43) ait olduğu değerlendirilen ceset, teyzesinin oğlu Ali Osman S.'nin (31) Baklan ilçesindeki evinin arkasındaki 9 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Emniyete götürülen Ali Osman S.'nin sorgulanmasına başlandı. Levent Karaduman'ın kaybolduğu gün, en son telefon sinyalinin geldiği Ali Osman S.’nin Baklan ilçesi Hadım Mahallesi'ndeki evinin arkasındaki su kuyusunda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekibinin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri su kuyusunun bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından itfaiye ekipleri, 9 metre derinliğindeki kullanılmayan kuyudaki suyun bir bölümünü pompa yardımıyla tahliye etti. Kuyudaki, ilk incelemede bir ayakkabı bulundu. Ancak, ayakkabının kayıp Karaduman'a ait olup, olmadığı henüz belirlenemedi. Kuyunun girişinin oldukça dar olması nedeniyle ekipler, çalışmaları güçlükle yürüttü. Kuyunun dibinde su altı kamerasıyla yapılan incelemede Karaduman'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Bunun üzerine kuyunun ağzı kepçe yardımıyla açılarak genişletildi. Cesedin çıkartılması için itfaiye ekipleri tarafından kuyunun girişine makara kuruldu. Bir itfaiye erinin kuyuya inerek cesedi halat yardımıyla bağlayıp, yukarı çekilmesi için çalışmalar sürüyor.

KUZENİ ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ!

Öte yandan, Levent Karaduman ile en son görülen kişi olan Ali Osman S.'nin, poliste çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Ali Osman S.'nin, Karaduman'ın kullandığı otomobili de sattırdığı ortaya çıktı. Ali Osman S.'nin Karaduman'ın ruhsat sahibi olan babasını, "Oğlun sıkıştı otomobili sat parasını ona göndereceğim" diyerek kandırdığı, ancak satış sonrası parayı göndermediği ortaya çıktı. Ali Osman S.'nin, yakınlarına ortağı Levent Karaduman'ın İstanbul'daki sevgilisinin yanına gittiğini söylediği de ileri sürüldü.

7 yıldır kayıp olan Levent Karaduman'ın cesedi ile ilgili teyzesinin oğlu Ali Osman S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ali Osman S.’nin polisteki sorgusu ile cesedi çıkarmak için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

LEVENT KARADUMAN OLAYI NEDİR?

36 yaşındaki bir çocuk babası Levent Karaduman 2013 yılında Deniz’den esrarengiz bir şekilde kayıplara karışmış ve 7 yıldır da hiçbir şekilde izine rastlanmamıştı. Tabela reklam işi yapan Karaduman’ın kaybıyla ilgili şüphenilen isimse kuzeni ve iş arkadaşı Ali Osman’dı. Levent Karaduman'ın kaybolmasının ardından ailesi ve yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Yıllarca yeğeni tarafından oyalanan Mesude Karaduman Müge Anlı’nın programına katılmıştı.

Denizli'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Levent Karaduman'a (43) ait olduğu değerlendirilen ceset, teyzesinin oğlu Ali Osman S.'nin (31) Baklan ilçesindeki evinin arkasındaki 9 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu.

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