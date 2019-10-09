Müge Anlı Mustafa Celep olayı nedir? Mustafa Celep babasının soyadını alabildi mi? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Yozgat'ta yaşayan 29 yaşındaki 1 çocuk babası Mustafa Celep, canlı yayında anlattıklarıyla tüm Türkiye'yi sarstı. Mustafa Celep, annesi Fidan Hanım'ın Suat ve Nihat adında iki kardeş ile birlikte olduğunu ve babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini belirtti. Sokaklarda büyüyen Mustafa Celep'in babası Suat bey canlı yayında babası olduğunu kabul etmişti ancak yayın sonrasında DNA testi yapılmasını istedi. Müge Anlı Mustafa Celep olayına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

MUSTAFA CELEP BABASININ SOYADINI ALABİLDİ Mİ?

Mustafa Celep, annesi Fidan Hanım'ın Suat ve Nihat adında iki kardeş ile birlikte olduğunu ve babasının kim olduğunu öğrenmek istediğini belirtti. Suat bey, Mustafa Celep'in babası olduğunu canlı yayında kabul etmişti. Ancak yayın sonrasında DNA testi yapılmasını istedi.

MÜGE ANLI MUSTAFA CELEP OLAYI NEDİR?

10 yaşından beri sokakta kaldığını söyleyen Mustafa Celep,babasını aramak için Müge Anlı'ya geldi. Mustafa Celep, açlıktan sokak hayvanlarının bile mamalarını yedi.Sokaklarda büyüyen Mustafa Celep babasının kim olduğunu öğrenmek istiyor.

Celep, annesinin Nihat Arslan ile yaşarken Arslan'ın kardeşi Suat Arslan'la kaçıyor. Celep kendisinin Suat Arslan'ın çocuğu olduğunu söyledi. Celep'in annesi Nihat ve Suat isimli iki kardeşle birliktelik yaşıyor.

Celep'in annesi Fidan Hanım, Nihat ve Suat isimli iki kardeşle birliktelik yaşadığı için gerçek babasının kim olduğunu merak ediyor.