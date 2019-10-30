5 çocuk annesi Nilgün Şimşek'in başına ne geldi? 'Nilgün Şimşek'in eşi, Almanya'da öldü, Zonguldak'ta defnedildi demişti.' Tüm Müge Anlı takipçileri Müge Anlı Nilgün Şimşek olayı nedir? Nilgün Şimşek'e ne oldu? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Eşi Mustafa Şimşek ve onun eski eşiyle oğlu da tutuklandı. Kocasının öldü dediği Nilgün Şimşek olayı bugün Müge Anlı canlı yayınında işleniyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI NİLGÜN ŞİMŞEK OLAYI NEDİR?

Nilgün Şimşek'e ne oldu? merak ediliyor. Bugün Müge Anlı canlı yayınında Nilgün Şimşek olayı işleniyor. 5 çocuk annesi Nilgün Şimşek'in başına ne geldiğini öğrenmek isteyen annesi ve Almanya'da yaşayan ablası Müge Anlı canlı yayınında. 'Nilgün Şimşek'in eşi, Almanya'da öldü, Zonguldak'ta defnedildi demişti.'