Müge Anlı Satı Ermiş olayında son durum ne? 52 yaşındaki Satı Ermiş'e ne oldu? gibi soruların yanıtları tüm Müge Anlı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Türkiye'yi ekrana kilitleyen program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Zonguldak Gökçebeyli Satı Ermiş aranıyor. Zonguldak'ta yaşayan 52 yaşındaki 6 çocuk annesi Satı Ermiş, Ankara - Beypazarı'ndan kayboldu ve 1 aydan beri kayıp olarak aranıyor. Kayıp Satı Ermiş'in en son görüştüğü kişi bugün Müge Anlı canlı yayınında. Müge Anlı Satı Ermiş olayına dair son dakika gelişmeleri geldikçe haberimizin içerisine eklenecektir.

MÜGE ANLI SATI ERMİŞ OLAYINDA SON DURUM NE?

Zonguldak'ta yaşayan 52 yaşındaki 6 çocuk annesi Satı Ermiş, Ankara - Beypazarı'ndan kayboldu ve 1 aydan beri kayıp olarak aranıyor. Kayıp Satı Ermiş'in en son görüştüğü bugün Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ’dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.