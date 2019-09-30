52 yaşındaki Satı Ermiş'e ne oldu? sorusunun yanıtı Müge Anlı'da araştırılıyor. Müge Anlı Satı Ermiş olayında yeni gelişme var mı? Satı Ermiş olayında son durum ne? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Zonguldak'ta yaşayan 52 yaşındaki 6 çocuk annesi Satı Ermiş, Ankara - Beypazarı'ndan kayboldu ve 1 aydan beri kayıp olarak aranıyor. Satı Ermiş'i arama çalışmaları devam ererken en büyük şüpheli Satı Ermiş'in son görüştüğü kişi olan Feyat Araz. Feyat Araz'ın çelişkiler ile dolu açıklamaları ise programa damga vurdu. Müge Anlı Satı Ermiş olayında son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

MÜGE ANLI SATI ERMİŞ OLAYINDA YENİ GELİŞME VAR MI?

Müge Anlı Satı Ermiş olayında yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. 23 Ağustos tarihinde Ankara'nın Beypazarı ilçesin de kayıplara karışan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'ten hala bir haber alınamadı. Müge Anlı ile Tatlı sert programın Satı Ermiş'i arama çalışmaları devam ererken en büyük şüpheli Satı Ermiş'in son görüştüğü kişi olan Feyat Araz. Feyat Araz'ın çelişkiler ile dolu açıklamaları ise programa damga vurdu.

Feyat bey Müge Anlı canlı yayında "3 ay önce tanıştım Satı hanım ile. Bir ay sonra geldi benle görüşmeye Satı hanım. Gelirken bana bir hat getirdi. Sürekli bana mesaj atıyordu.Beni rahatsız ediyordu. Ondan sonra o telefonla görüşmeye başladım. Benim aşk meşkle işim yok ben nasıl bu yaşta aşık olurum. Sonrada kendisine hattı teslim ettim." açıklamalarını yaptı.

52 yaşındaki kayıp kadın ile ilgili en büyük çelişkilerden biri ise en son görüştüğü kişilerden biri olan Feyat Araz'ın teslim ettim dediği telefon SİM kartıydı. Telefon kayıtlarına göre Feyat Araz 23 Ağustos'ta 15:58'de Satı Ermiş ile en son telefonla görüştü. Ayrıca Feyat bey 21 Ağustos'ta Satı hanımla otelde buluştu. Müge Anlı ise Feyat beye "21 Ağustos'da iyi ayrıldınız ne oldu 2 gün sonra gel hattını vereyim oldu" sorusuna ise Feyat bey "Artık yeter verdim kurtuldum" açıklamasını yaptı.

Satı Ermiş'in üzerine kayıtlı telefon hattı ile en son görüşmenin yapıldığı Türkan hanım ise Müge Anlı'ya konuştu ve Feyat Araz ile ilgili "Tesadüfü bir telefon görüşmesi ile tanıştım. Kendini mütahit olarak tanıttı. İki tanede numaradan aradı beni. Hattın bir tanesinin şirket hattı olduğunu diğerinin de kendinin şahsı bir kart olduğunu söyledi. Bir süre sonrada kendisine ait olduğunu söylediği kartı kırıp attığını söyledi." açıklamaları ile bütün dikkatleri yine Feyat Araz'ın üzerine çevrildi.

Öldürüldüğünden şüphelenen Satı Ermiş'in son görüştüğü kişilerden biride Mustafa Başkır'dı. Üstelikte kayıp kadının telefonun son sinyal verdiği yer ile Başkır'ın evinin olduğu köyde örtüşüyordu. Mustafa beyin anlatımında göre ise Satı hanım görüşmek için aradı, Mustafa beyde "Hastaneye gideceğim ve hastayım ama iyi olursam merkezde buluşuruz" dedi. Sonrasında ise telefonla konuşup Mustafa bey markete uğrayıp evine gittiğini iddia ediyor.

TELEFON SİNYALLERİ AYNI MEVKİDEN GELDİ

Ancak Mustafa beyin geçtiği güzergah ile Satı hanımın otobüse binmek için durduğu durak aynı istikamette. Burada bir görüşme olma ihtimali yüksek olurken asıl başka bir detay çıkıyor. Satı hanımın telefon sinyalinin kesiştiği İnözü mevkisinde Mustafa beyinde telefon sinyal veriyor. Bu durumdan dolayı herkes Mustafa beyden de şüpheleniyor.

EVLİLİK VAADİ İLE İNSANLARI DOLANDIRMIŞ

21 Ağustosa Satı hanımın görüştüğü 3. kişi ise Yunis Çevik'ti. Yunis bey ise beraber yemek yediklerini sonra ben lokantadan çıktım o daha oturuyordu orada açıklamasını yaparken Yunis beyi canlı yayına gören izleyiciler ise Yunis beyin evlilik vaadiyle bir çok insanı dolandırdığını söyledi. Yunis Çevik ayrıca Satı Ermiş'e ev ayarladığını da söyledi. Bütün bu iddialar sonrası Yunis bey ise 3-4 kişi tanıştırıp evlendirdiğini doğruladı.