09 Mart 2020 Pazartesi 10:17 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 10:17

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ kimdir? Lidya Müge Akdağ kaç yaşında? sorularının yanıtları tüm Müge Anlı izleyicileri tarafından merak ediliyor. Uzun süredir yaptığı programla gündemden düşmeyen Müge Anlı'nın hayatı izleyenleri tarafından araştırılıyor. Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’dan bir kızı var. Kızının ismi Lidya. Müge Anlı'nın kızı ve hayatı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

MÜGE ANLI'NIN KIZI LİDYA MÜGE AKDAĞ KİMDİR?

Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’dan bir kızı var. Kızının ismi Lidya Müge Akdağ. Lidya Müge Akdağ 2002 yılında dünyaya geldi.

MÜGE ANLI KİMDİR?

19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi’nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ’dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.

Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.