Muğla 4 bin 500 ton börülce üretimi ile Türkiye birincisi

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE BİRİNCİYİZ



İzmir'de gerçekleştirilen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanlar Kurulu toplantısında Muğla'nın tarım potansiyeli, üretim ve ihracatta elde edilen kazanımlar masaya yatırıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Başkanlar Kurulu toplantısında bir sunum yaparak 'Tarım kenti' Muğla'da zeytin, örtü altı domates, narenciye, çam balı, badem, nar ve su ürünleri üretim hacmi ve ihracat potansiyeli hakkında detaylı bilgi verdi.

YILLIK 4 BİN 500 TON BÖRÜLCE ÜRETİLİYOR



Muğla'nın toplam 2 milyon 50 bin dekar tarım alanında 2022 yılı itibariyle 3 milyon 66 bin ton bitki türü üretim yapıldığını belirten Saylak, Muğla'nın börülce üretiminde 4 bin 500 ton ile Türkiye birincisi olduğunu belirtti. İl Müdürü Saylak, Muğla'nın, yağlık zeytin, domates, kabak, portakal üretiminde Türkiye üçüncüsü, limon, badem, nar, susam ve patlıcanda ise Türkiye dördüncüsü olduğunu belirtti. Muğla genelinde yılda 589 bin ton örtü altı üretim yapıldığını kaydeden Saylak, 2019 yılından bu yana Muğla'da büyüyen tarımsal ihracatı ve Muğla'nın Türkiye Yüzyılında tarım vizyonunu rakamlar ve istatistiklerle anlattı.

MUĞLA'NIN 2022 YILI TOPLAM TARIMSAL İHRACATI 896,61 MİLYON DOLAR



Muğla'nın 2018 yılında 555 milyon dolar olan su ürünleri ihracatının 2022'de 803.9 milyon dolara yükseldiğini, kültür balıkçılığı üretiminin ise son 5 yılda 60 bin ton artarak 170 bin tona ulaştığını söyleyen Saylak, su ürünlerinde Türkiye üretiminin yüzde 36'sının Muğla'dan karşılandığını vurguladı. Saylak, 2023 yılı su ürünleri üretim hedefinin ise 150 bin ton üretim ve 1 milyar dolar üretim değeri olduğunu belirtti. Muğla'nın toplam tarımsal ihracatının 2022 yılında 896,61 milyon dolar olduğunu söyleyen Saylak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İhracat verilerimize bakıldığında, 2022 yılı bitki türü üretim ihracatımızın 77.056 ton, ihracat değerinin ise 80.9 milyon Euro alarak gerçekleştiğini söylemekten mutluluk duyuyorum. 2023 yılı ilk 6 aylık su ürünleri ihracat değeri 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 8.51 artmış, ihracat miktarı da yine aynı dönemde yüzde 6.24 artış göstermiştir. Bal üretiminde de geldiğimiz nokta ortadadır. 2022 yılında süzme, petek çam ve diğer çeşitlerden toplam bin 917 ton bal ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bunun para olarak ekonomik değeri ise 7 milyon 484 bin Dolar olmuştur. 2023 yılının ilk altı aylık periyodunda ise 340 ton bal ihracatı yaptık ve toplam 1 milyon 752 bin 598 dolar ihracat geliri elde ettik"

Muğla'nın bir diğer değerinin zeytin ve zeytinyağı olduğuna dikkat çeken Saylak, Türkiye'de yağlık zeytin üretiminde 3'üncü sıraya yerleşen Muğla'nın zeytinyağı ihracat verilerini de paylaştı. İl genelinde 122 zeytinyağı üretim yeri ve 145 yağhane olmak üzere toplam 267 zeytinyağı üretim tesisi olduğunu anlatan Saylak, "TÜİK verilerine göre Türkiye'de üretilen yaklaşık 391 bin ton yağın yaklaşık 47 bin tonu Muğla'mızda üretilmektedir. Zeytin ve zeytinyağı üretim hacmimiz toplam 245 bin 119 tondur" dedi.

ÇEVRECİ PROJELER VE 32 BİNE ÇOCUĞA ULAŞAN TARIM İÇERİKLİ TİYATRO OYUNU İLGİ ÇEKTİ.



EİB Başkanlar Kurulu toplantısında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün projeleri hakkında da bilgi veren Saylak, Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ambalaj Atıklarının Bertarafı", "Hastalıktan Ari İşletme", "Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimi", "Muğla Çileği", "Çayır ve Mera Islahı", "Ata Tohumları" ve "Kadın Dayanışması ile Koyun Yetiştiriciliği" gibi projelerin ulaştığı başarıları anlattı. Muğla'da 520'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 60 kişiye tarımda istihdam sağladıklarını ve sadece 2022 yılında 210 yatırım projesine toplam 54 milyon TL destek verdiklerini söyleyen Saylak, yine aynı yıl içerisinde bin 55 üreticiye de makine ve ekipman desteği sağladıklarını kaydetti.