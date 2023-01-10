Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı 35'i yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Diğer göçmen olayında ise Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı.