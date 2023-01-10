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Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı 35'i yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 35'i ise yakalandı.

IHA10 Ocak 2023 Salı 09:43 - Güncelleme:
Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı 35'i yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere hareket etti. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Diğer göçmen olayında ise Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

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