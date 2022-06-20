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Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında fiber teknede 34 düzensiz göçmen yakalandı.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 00:03 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İçmeler Mahallesi'nden bir grup düzensiz göçmenin çıkış yapacağı istihbaratı üzerine KB-14 botuyla bölgeye hareket etti.

Ekipler, Kadırga Burnu açıklarına hareket halindeki "Mr. Hunter" isimli fiber tekneyi durdurarak içerisindeki 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

İçmeler Limanı'nda karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen iki şüpheli ise gözaltına alındı.

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