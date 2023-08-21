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Muğla açıklarında 43 göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında sürüklenen lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 14 göçmen yakalandı.

AA21 Ağustos 2023 Pazartesi 22:10 - Güncelleme:
Muğla açıklarında 43 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Bodrum açıklarında Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31, sürüklenen lastik bottaki 1 düzensiz göçmen ile Datça ilçesi açıklarında fiber karinalı lastik bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında hareketli lastik botta düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

  • göçmen kurtarma
  • yasa dışı göç
  • Muğla açıkları

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