İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2023 Pazar / 1 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7727
  • EURO
    29,2415
  • ALTIN
    1725.74
  • BIST100
    8113.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Muğla-Aydın karayolunu sis kapladı

Muğla'nın iç kesimlerinde yağış sonrası yoğun sis bulutu oluştu. Muğla Aydın Karayolunun Yatağan-Çine arasında kalan Karayolu ağında yoğun sis nedeniyle sürücüler zor ilerledi.

IHA15 Ekim 2023 Pazar 13:05 - Güncelleme:
Muğla-Aydın karayolunu sis kapladı
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarısı yapılan Muğla'nın iç kesimlerinde yağış sonrası yoğun sis bulutu oluştu.

Cumartesi ve Pazar günü için sağanak yağış, sel ve taşkın uyarısının ardından Yatağan, Kavaklıdere ve Muğla-Aydın karayolu bölgesi gece boyunca yağış aldı. Yağışın ardından sbah9 saatlerinde Yatağan Kafaca sınırından Aydın Çine Adnan Menderes Barajına kadar olan bölüm yoğun sis altında kaldı.

Muğla Aydın Karayolunun Yatağan-Çine arasında kalan Karayolu ağında yoğun sis nedeniyle sürücüler zor ilerledi. Görüş mesafesi 15-20 metreye kadar düşen karayolunda sabah erken saatlerden itibaren sürücüler sis bulutunun kalkmasına kadar tedbirli araç kullanmayı tercih etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.