İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2025 Cuma / 15 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,677
  • EURO
    39,916
  • ALTIN
    3518.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muğla Büyükşehir Belediyesi fena karıştı! Baret fırlatıldı, gazeteci darp edildi
Güncel

Muğla Büyükşehir Belediyesi fena karıştı! Baret fırlatıldı, gazeteci darp edildi

Maden-İş ve Tes-İş Sendikasına bağlı çok sayıda işçi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşmek üzere belediyeye ait bir salona geldi. Tarafların konuşması sırasında tartışma çıktı. Bazı işçilerin baret fırlattığı görülürken, toplantıyı takip eden kadın bir gazeteci de darp edildi.

IHA14 Mart 2025 Cuma 17:25 - Güncelleme:
Muğla Büyükşehir Belediyesi fena karıştı! Baret fırlatıldı, gazeteci darp edildi
ABONE OL

Muğla bölgesindeki termik santral ve kömür ocaklarında çalışan sendika üyesi işçilerin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşme yapmak için geldiği salonda haber takibi yapan yerel Yenigün Gazetesi muhabiri Ümmü Gülsüm Dural, hemcinsi tarafından boğazına sarılarak fiziki müdahaleye maruz kaldı.

KADIN GAZETECİ DARP EDİLDİ

Maden-İş ve Tes-İş Sendikasına bağlı çok sayıda işçi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile görüşmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Merkezine geldi. Salona gelen işçiler salonda sürekli slogan atmaya başladı. Kürsüye gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sloganlar nedeniyle konuşamadı.

Salonda haber takibi yapan yerel gazete muhabiri Ümmü Gülsüm Dural'a sendikacılar tarafından önce sözlü saldırı gerçekleştirildi. Erkek sendika üyelerinin arasında kalan genç kadın muhabire bu defa gelen işçiler arasında yer alan bir kadın tarafından fiziki saldırı yapılarak boğazı sıkıldı.

ÖNCE YUHALANDI SONRA KAFASINA BARET ATILDI

Sendika üyesi işçiler salonda yaptıkları taşkınlığı baret atmaya kadar götürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Taner Yiğit'e ve Başkan Aras'ın bulunduğu kürsüye de baret atıldı. Konu görüşülürken çıkan tartışmada Aras'ın önce yuhalandığı, ardından baret fırlatıldığı görüldü. Öte yandan Aras'ın, "Biz kardeşiz" diyerek salondan ayrıldığı öğrenildi.

Muğla'da üç suç örgütü çökertildi

CHP'yi karıştıran itiraf

CHP'li belediyelere yıkın talimatı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.