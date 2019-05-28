Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Muğla Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 08.27'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bodrum'un 350 metre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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