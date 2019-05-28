33°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0732
  • 6,7986
  • 250.633
  • 85.545
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Muğla Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 08.27'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Bodrum'un 350 metre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Elli yaşını doldurulanların yıllık izin avantajı

Elli yaşını doldurulanların yıllık izin avantajı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Sahada çalışacaklara İstanbul gerekçeleri! 

Sahada çalışacaklara İstanbul gerekçeleri! 

Kayıp Ecrin'le ilgili başsavcılıktan açıklama... Korkunç detaylar

Kayıp Ecrin'le ilgili başsavcılıktan açıklama... Korkunç detaylar

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cehenneme kadar yolu var

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cehenneme kadar yolu var

Diyarbakır'daki vahşetin nedeni ortaya çıktı

Diyarbakır'daki vahşetin nedeni ortaya çıktı

O depo insanlığın sonunu getirebilir

O depo insanlığın sonunu getirebilir
 

POPÜLER HABERLER

Buse Terim, şampiyonluğun ´gizli hikayesi´ni paylaştı

Buse Terim, şampiyonluğun ´gizli hikayesi´ni paylaştı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kolay ve iyi uykunun 5 sırrı

Kolay ve iyi uykunun 5 sırrı

Hurda otomobilini öyle bir hale getirdi ki... Talep yağıyor!

Hurda otomobilini öyle bir hale getirdi ki... Talep yağıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA