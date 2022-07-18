İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2022 Salı / 20 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4742
  • EURO
    17,7664
  • ALTIN
    960.451
  • BIST100
    2451.27
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Muğla için yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı
Güncel

Muğla için yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı

Muğla Valiliği, il genelinde hafta boyunca sürecek yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 23:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde içinde bulunulan haftada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın 21 Temmuz'dan itibaren Kıyı Ege'de saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvette olacağı belirtildi.

Hava sıcaklıkları, nem ve rüzgar verilerine göre kentte orman yangını riski bulunduğu vurgulanan açıklamada, beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerektiği kaydedildi.

Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi konusunda daha duyarlı olunması talep edilen açıklamada, özellikle hafta boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması istendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.