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Muğla Kavaklıdere'deki yangında 4'üncü gün; alevler Menteşe ilçesine ilerliyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkıp, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının Muğla'nın Menteşe ilçesindeki mahallere sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

DHA5 Ağustos 2021 Perşembe 10:34 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 10:34
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan 2 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçradı. Bölgeye sevk edilen 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, su tankerleri, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle de karadan yangınlara müdahale edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, Kavaklıdere ilçesinin tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev yandı. Alevler, dün akşam saatlerinde de ilçenin Menteşe Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Tahliye edilen mahallede 5 ev zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevler, Kavaklıdere'nin Çamlıbel ve Çatak mahalleleri ile Göktepe Dağı'na sıçradı.

Alevler Muğla'nın Menteşe ilçesine 8 kilometre kadar yaklaşması üzerine Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda kriz masası oluşturuldu. Alınan kararla ilçenin Kozağaç ve Şenyayla mahallelerinin tahliyesine karar verildi. Alevlerin yerleşim yerlerine girmesini engellemek amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesildi.

Bölgede, Valilik, Kızılay ve belediye ekipleri tarafından yardım koordinasyon merkezi oluşturuldu.

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