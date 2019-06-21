Muğla merkezli 12 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon
Muğla merkezli 12 ilde, silahlı terör örgütü FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. 13'ü muvazzaf 18 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.
- Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETO/PDY TSK mahrem yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda, 6'sı Subay, 8'i Astsubay, biri Uzman Çavuş rütbesinde 13'ü muvazzaf, 2'si Askeri Öğrenci (2. Sınıftayken öğrencilikleri sonlandirılmış), (1)' i ARFF memuru toplam 18 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde, Muğla merkezli 12 ilde, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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