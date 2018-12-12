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Muğla merkezli FETÖ oparasyonunda gözaltı sayısı 25'e yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 25'e çıktı.

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Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 15 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün, "mahrem abi"lerince "ardışık arama" ile defalarca arandıkları tespit edilen subay ve astsubay rütbesindeki 22'si muvazzaf, 5'i ihraç 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 10'u gözaltına alınmıştı.

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