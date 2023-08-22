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Muğla Valiliği'nden orman yangını uyarısı

Muğla Valiliği, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgede sıcak ve kuru hava ile birlikte rüzgarın etkisini arttıracağı öngörüldüğünden orman yangını riskine karşı uyarıda bulundu.

IHA22 Ağustos 2023 Salı 22:43 - Güncelleme:
Muğla Valiliği'nden orman yangını uyarısı
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Yapılan yazılı açıklamada, "Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara kati şekilde girilmemeli. Yol kenarlarına yağına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöpler bırakılmamalı. Anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmamalı. Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılmalı. Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi gibi konularda daha duyarlı davranılmalı. Önümüzdeki gülerde özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir" denildi.

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