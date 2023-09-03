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  • Muğla ve Gaziantep'te baraj ve sulama amaçlı bazı taşınmazlara acele kamulaştırma kararı alındı
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Muğla ve Gaziantep'te baraj ve sulama amaçlı bazı taşınmazlara acele kamulaştırma kararı alındı

Baraj ve sulama projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

AA3 Eylül 2023 Pazar 10:38 - Güncelleme:
Muğla ve Gaziantep'te baraj ve sulama amaçlı bazı taşınmazlara acele kamulaştırma kararı alındı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yatağan 2. Merhale (Girme Barajı ve Sulaması) Projesi kapsamında Muğla'nın Yatağan ilçesi Bağyaka Mahallesi'ndeki, Çine Projesi bünyesindeki "Koçarlı Bağarası Sulaması 2. Kısım İnşaatı İşi"nin gerçekleştirilmesi amacıyla Aydın'daki, Çamur Barajı ve Sulaması Projesi (DOKAP) kapsamında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Çamur Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin içme suyu ihtiyacının karşılanması için projelendirilen su terfi/isale hattı, enerji nakil ve üretim hattı ve yapıları ile su yapılarının inşa edilmesi amacıyla ildeki bazı taşınmazların da Gaziantep Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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