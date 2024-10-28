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Muğla ve İstanbul eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

Muğla ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
Muğla ve İstanbul eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı
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Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesi ile İstanbul'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerinde yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca, ⁠3 şarjör, 51 fişek, kompozit başlık, ⁠2 balistik plaka, balistik yelek, 574 gram doğal taş, 94 zultanit taşı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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