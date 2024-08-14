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Muğla ve İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 5'i çocuk 25 düzensiz göçmen, Muğla açıklarında ise 26 düzensiz göçmen yakalandı, 12 göçmen kurtarıldı.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 06:51 - Güncelleme:
Muğla ve İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

MUĞLA AÇIKLARINDA 26 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI, 12 GÖÇMEN KURTARILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botunca hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu.

Lastik botta 9'u çocuk 26 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 1 kişi yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında ise içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, teknedeki 2'si çocuk 12 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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