Babataşı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Erkoç, bankadan çektiği 10 bin lirayı poşete koyarak eve geldi. Evdeki çöplerle birlikte para poşetini de çöpe attığını fark eden Erkoç, zabıtadan yardım istedi.

Mahalledeki çöpleri toplayan çöp kamyonu depolama tesisine gitmeden durduruldu. Fethiye Belediyesi Hayvan Pazarı'na getirilen kamyondaki çöpler alana boşaltıldı. Zabıta ve temizlik işleri ekiplerinin yardımıyla çöpleri karıştıran Erkoç, attığı poşeti buldu.

Eksiksiz olduğu belirlenen para Erkoç'a teslim edildi.