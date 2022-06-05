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Muğla'da 111 göçmen yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 111 düzensiz göçmen yakalandı.

AA5 Haziran 2022 Pazar 18:39 - Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan ilçesi Kafacakaplancık Yol Kontrol ve Uygulama Noktası'nda şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonun kasasında yapılan aramada Suriye, Filistin, Afganistan, İran, Irak uyruklu kadın ve çocukların da bulunduğu 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Aracı kullanan M.Ş. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek. Sürücü M.Ş. ise jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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